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08 июня 2026 в 20:19

В Минэнерго объяснили сложности с топливом на юге России

Минэнерго: сложности с топливом на юге связаны с ростом атак на предприятия ТЭК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предприятия ТЭК сталкиваются с ростом воздушных атак БПЛА ВСУ, что приводит к временным сложностям с поставками топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ. В ведомстве отметили, что речь идет о ряде регионов на юге страны.

В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, — сказали в ведомстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российское правительство готовит пакет мер для урегулирования ситуации с поставками топлива на полуостров Крым. Кроме того, пресс-секретарь президента признал, что в настоящее время в регионе наблюдаются определенные трудности с обеспечением горючим.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о заключении специальных соглашений между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго и ФАС определят с производителями четкие объемы поставок топлива, необходимые для удовлетворения национального спроса.

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