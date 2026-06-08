В Минэнерго объяснили сложности с топливом на юге России

В Минэнерго объяснили сложности с топливом на юге России Минэнерго: сложности с топливом на юге связаны с ростом атак на предприятия ТЭК

Предприятия ТЭК сталкиваются с ростом воздушных атак БПЛА ВСУ, что приводит к временным сложностям с поставками топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго РФ. В ведомстве отметили, что речь идет о ряде регионов на юге страны.

В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, — сказали в ведомстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российское правительство готовит пакет мер для урегулирования ситуации с поставками топлива на полуостров Крым. Кроме того, пресс-секретарь президента признал, что в настоящее время в регионе наблюдаются определенные трудности с обеспечением горючим.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о заключении специальных соглашений между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго и ФАС определят с производителями четкие объемы поставок топлива, необходимые для удовлетворения национального спроса.