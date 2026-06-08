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08 июня 2026 в 13:43

Песков анонсировал топливные меры в Крыму

Песков: власти готовят меры для разрешения топливной ситуации в Крыму

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российское правительство готовит пакет мер для урегулирования ситуации с поставками топлива на полуостров Крым, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента признал, что в настоящее время в регионе действительно наблюдается определенное затруднение с обеспечением горючим, передает РИА Новости.

В настоящий момент действительно определенная проблема есть, и разрабатывается комплекс мер для того, чтобы эту ситуацию исправлять, — говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго сообщили, что ведомство предпринимает необходимые шаги для снабжения Крымского полуострова автомобильным топливом. В министерстве добавили, что ситуация с отгрузкой нефтепродуктов находится под непрерывным надзором, а также продолжается координация с руководством региона и участниками рынка горючего.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для туристов, покидающих полуостров, организуют бесперебойную заправку бензином, для этого выделят специальные автозаправочные станции. По словам руководителя региона, также функционирует телефонная линия Министерства курортов и туризма.

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