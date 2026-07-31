Трамп заявил о планах своих советников на Украину FT: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни направятся на Украину по поручению Трампа

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшие дни посетят Украину, заявил сам хозяин Белого дома в беседе с Financial Times. Это станет их первой поездкой в страну.

Трамп подчеркнул, что в центре внимания его администрации — завершение российско-украинского конфликта. Вашингтон, по его словам, заинтересован не в ракетах, а в мире.

Проще говоря, мы хотим, чтобы конфликт Украины и России завершился. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире, — уточнил Трамп.

В Москве и Киеве пока не комментировали предстоящую поездку. Будет ли она способствовать переговорам, станет ясно после первых контактов на месте. Политические аналитики ожидают, что визит может повлиять на динамику конфликта.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев обратил внимание, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне вполне возможна и была бы полезной. Дипломат отметил, что говорить о конкретных переговорах пока рано. Однако проведение такой встречи вполне реализуемо. Все три лидера ожидаются на этой площадке. Если переговоры состоятся, они станут первой полноформатной встречей лидеров трех стран в таком составе за последние годы.