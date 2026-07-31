Врач назвала главный признак повышенного уровня мочевой кислоты

Резкая боль в суставе может указывать на высокий уровень мочевой кислоты в организме, заявила NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделения медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, этот симптом должен стать поводом для обращения за медицинской помощью.

Наиболее известным проявлением повышенного уровня мочевой кислоты является внезапная сильная боль в суставе. Чаще всего поражается первый плюснефаланговый сустав стопы, однако воспаление может возникать также в голеностопных, коленных, локтевых и других. Боль развивается быстро, нередко в ночное время, сопровождается выраженным покраснением, отеком и повышением температуры кожи над очагом. Подобный приступ требует обязательного обращения к врачу, — поделилась Сысоева.

Ранее заведующая терапевтическим отделением Центра имени Шумакова Дарья Умрик заявила, что головная боль может быть симптомом заболеваний почек и сердца. По ее словам, причиной дискомфорта также могут быть проблемы с дыхательной системой, из-за которых мозг недополучает кислород.