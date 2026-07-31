Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 07:00

Нутрициолог ответила, как слезть с «эмоциональной иглы» сладкого

Нутрициолог Милаева: при сахарной зависимости нельзя хранить сладости дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы справиться с пристрастием к сладкому, важно не держать дома запасы продуктов-провокаторов, так как это может привести к срыву, заявила NEWS.ru эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева. По ее словам, тяга к конфетам и десертам часто возникает внезапно из-за эмоциональных проблем, а не физического голода.

С пристрастием к сладкому довольно трудно справиться, особенно если сформировалась привычка так решать эмоциональные проблемы, глушить тревогу. Если дело в эмоциях, желание что-то съесть возникнет внезапно, без явных признаков голода. Когда рука потянется к конфете, спросите себя: «Что я сейчас чувствую?». Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций. Пауза также даст возможность выбрать другую реакцию. Если хочется порадовать себя, подберите альтернативу. Не вводите жестких запретов: они провоцируют срывы, и не держите продукты-провокаторы дома, скорее всего, вы их съедите, — сказала Милаева.

Также она отметила, что важно наладить режим дня, высыпаться, есть регулярно и разнообразно. По ее словам, хронические недосыпы и высокий уровень стресса повышают эмоциональную уязвимость и тягу к легким источникам дофамина.

Ранее доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина заявила, что употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.

Life Style
советы
нутрициологи
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы являемся свидетелями»: Киеву указали на ухудшение позиций в конфликте
На Netflix подали в суд за потерю жесткого диска с невышедшим фильмом
Новая схема поставок оружия Украине оказалась бесполезна
Восемь многоэтажек пострадали при атаке ВСУ на российский регион
Сомнолог развеял миф о влиянии расположения кровати на качество сна
«Огромный труд»: в Госдуме призвали платить родителям за воспитание детей
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Воронеж
Врач назвала главный признак повышенного уровня мочевой кислоты
Трамп заявил о планах своих советников на Украину
Нутрициолог ответила, как слезть с «эмоциональной иглы» сладкого
Предпринимателям рассказали о серьезной ошибке при импортозамещении ПО
Атака БПЛА на Волгоград 31 июля: что известно, удар по складу Wildberries
«Хотят дожать»: Мирошник предрек продолжение конфликта Зеленского с Западом
Удар ВСУ спровоцировал пожар на объекте Wildberries в Волгограде
РЖД осенью изменит правила перевозок пассажиров и багажа
Зоопсихолог ответила, нужно ли менять рацион пожилой кошки
Пожарные прояснили ситуацию с пострадавшими при пожаре на складе DNS
Врач назвала неочевидный симптом инсулинорезистентности
Глава РФПИ увидел конец Европы в Сеуте и сравнил его с падением империи
В РФ утвердили новые правила на изготовление кефира для детского питания
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.