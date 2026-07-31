Нутрициолог ответила, как слезть с «эмоциональной иглы» сладкого

Чтобы справиться с пристрастием к сладкому, важно не держать дома запасы продуктов-провокаторов, так как это может привести к срыву, заявила NEWS.ru эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева. По ее словам, тяга к конфетам и десертам часто возникает внезапно из-за эмоциональных проблем, а не физического голода.

С пристрастием к сладкому довольно трудно справиться, особенно если сформировалась привычка так решать эмоциональные проблемы, глушить тревогу. Если дело в эмоциях, желание что-то съесть возникнет внезапно, без явных признаков голода. Когда рука потянется к конфете, спросите себя: «Что я сейчас чувствую?». Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций. Пауза также даст возможность выбрать другую реакцию. Если хочется порадовать себя, подберите альтернативу. Не вводите жестких запретов: они провоцируют срывы, и не держите продукты-провокаторы дома, скорее всего, вы их съедите, — сказала Милаева.

Также она отметила, что важно наладить режим дня, высыпаться, есть регулярно и разнообразно. По ее словам, хронические недосыпы и высокий уровень стресса повышают эмоциональную уязвимость и тягу к легким источникам дофамина.

Ранее доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина заявила, что употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.