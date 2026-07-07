Врач ответила, какое альтернативное молоко выбрать для поддержки фигуры

Употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру, заявила NEWS.ru доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.

Альтернативное молоко — это популярная замена обычному, которую делают из продуктов растительного происхождения: орехов, семян, круп или бобовых. При выборе такого продукта все зависит от индивидуальных потребностей и вкусов потребителей. Например, при аллергии на орехи следует обратить внимание на рисовый напиток. Для тех, кому требуется большое содержание белка, подойдет соевый продукт. При поддержке стройности фигуры лучше выбирать миндальное молоко, — посоветовала Дубровина.

Она отметила, что при выборе альтернативного молока важно внимательно читать этикетку. По словам врача, рекомендуется отдавать предпочтение продуктам с минимальным содержанием сахара, искусственных консервантов и ароматизаторов. Специалист подчеркнула, что в идеале состав должен включать только орехи, семена, злаки и воду.

В отличие от коровьего молока, растительные напитки подходят для людей с непереносимостью лактозы или аллергией. В такой продукции нет холестерина, зато много полезных жиров и клетчатки. Однако стоит помнить, что белка в нем меньше, а витамины из него усваиваются хуже. Кроме того, производители часто добавляют сахар, что не очень полезно, — заключила Дубровина.

Ранее диетолог Христина Никифорова назвала кефир, квашеную капусту, студень и кисель полезными русскими суперфудами. По ее словам, кефир содержит животный белок и витамины группы B, капуста богата витамином C, студень полезен для кожи и суставов, а кисель — природный сорбент.