Диетолог назвала самые полезные русские суперфуды

Кефир, квашеная капуста, студень и кисель считаются крайне полезными русскими суперфудами, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Христина Никифорова. Она отметила, что кефир насыщает организм полноценным животным белком и витаминами группы В, капуста — настоящая кладезь витамина С, студень — находка для кожи и суставов, а кисель — природный сорбент.

Кефир и квашеная капуста являются источниками витаминов группы B и витамина K2, которые участвуют в обменных процессах и поддерживают здоровье костной ткани. K2 работает как магнит для кальция, направляя его в кости, а не в сосуды. Регулярное употребление снижает уровень системного воспаления за счет баланса флоры, которая продуцирует бутират — главное топливо для иммунных клеток, — рассказала Никифорова.

Она отметила, что студень не только восстанавливает хрящи, но и укрепляет кишечник. Аминокислоты глицин и пролин помогают печени и нервной системе, а главное — продукт снимает воспаление в жировой ткани, что особенно полезно для пациентов с инсулинорезистентностью.

Кисель в свою очередь защищает желудок при гастритах и снижает холестерин благодаря клетчатке. Его крахмалы и слизь поддерживают микробиом, который отвечает за иммунитет и работу мозга.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков, повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.