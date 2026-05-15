Нутрициолог перечислила продукты, провоцирующие развитие рака

Употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака, предупредила в беседе с Lenta.ru нутрициолог Ирина Меркулова. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.

Уберите колбасу и сосиски из рациона, замените их цельным мясом. Всемирная организация здравоохранения давно отнесла их к канцерогенам первой группы, как курение. Каждые 50 граммов переработанного мяса в день повышают риск рака толстой кишки на 18%. Пейте воду, а не сладкую газировку. Соусы делайте сами, будет безопасно и вкусно. Хлеб, макароны, каши употребляйте в умеренных количествах. Главная опасность — это трансжиры, сахар и избыток соли в мясных продуктах, — отметила Меркулова.

Она добавила, что сладкая газировка и соки с обилием сахара провоцируют хроническое воспаление в организме и увеличивают вероятность ожирения. Малоподвижный образ и лишний вес — мощные факторы риска онкологических заболеваний, заключила специалист.

Ранее диетолог-нутрициолог Анна Белоусова заявила, что лишний вес представляет опасность для здоровья, так как из-за него может накапливаться жир вокруг внутренних органов. По словам врача, лишний вес грозит сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом.