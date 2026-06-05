Путин заявил, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса

Российская Федерация без сомнений добьется освобождения Донбасса, заявил президент Владимир Путин на заседании ПМЭФ. Он отметил, что с 1 апреля 2026 года ЛНР находится под полным контролем РФ, а в ДНР киевские власти контролируют менее 15% территории.

Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся, — сказал глава государства.

Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением завершить конфликт. В открытом письме, опубликованном на сайте украинского президента, он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.

До этого Путин отмечал, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.