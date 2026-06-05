ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 18:36

От «маленького чуда» до трупа в сарае: под Кировом мать убила сына-младенца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кировской области под арест отправили 20-летнюю мать, ее мертвого сына нашли в заросшем бурьяном сарае. Девушка четыре дня скрывала труп. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Била по голове

Управление Следственного комитета по Кировской области 5 июня сообщило о задержании 20-летней местной жительницы. Против нее возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

«По данным следствия, в ночь на 1 июня 2026 года в Котельничском районе Кировской области местная жительница на почве возникшей личной неприязни нанесла несколько ударов рукой по голове двухмесячному сыну. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. В настоящее время подозреваемая задержана и доставлена к следователю, с ней проводятся необходимые следственные действия», — рассказали в СКР.

Сожитель помогал прятать труп

Ведомство уточняет, что девушка была пьяна в момент совершения преступления. Поняв, что ребенок мертв, мать решила спрятать тело. Помог ей в этом сожитель.

«С целью сокрытия совершенного преступления женщина вместе с сожителем выехала в поселок Ленинская Искра Котельничского района, где скрыла тело ребенка в хозпостройке одного из заброшенных домов», — рассказали в СКР.

Будет ли партнер обвиняемой привлечен к делу в качестве подельника, не уточняется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прятались в подполье

Местные жители рассказали журналистам редакции Progorod43.ru, что тело ребенка нашла пенсионерка, которая пошла на заброшенный участок за крапивой.

«Дом на улице стоит разрушенный, а за участком никто не следит. Заросло все бурьяном, крапивой и малиной так, что не проползти. Соседка пошла рвать крапиву для свиней. Обратила внимание, что сарай, который всегда закрыт, стоит с открытой дверью. Решила проверить: „Кто там ползает?“ А нашла ребенка. Сразу вызвала полицию», — рассказал местный житель.

Мать ребенка и ее сожитель прятались в доме напротив. Постройка принадлежала их родственникам. Пара забралась в подполье, где тщетно пытались скрыться от правоохранителей.

«Маленькое чудо»

Издание «ГородКиров.ру» пишет, что девушка стала матерью весной текущего года. О своем материнстве она написала в социальных сетях: «У меня на свет появилось маленькое чудо». Одна из знакомых рассказала журналистам, что девушка еще в школе наблюдалась у психиатра.

Также местные рассказали, что сожитель задержанной приходился новорожденному отцом. При этом ранее его уже лишали родительских прав в отношении детей от другого брака.

«Отца ребенка уже лишили прав на детей от первого брака. И он нашел эту девушку. Оба пили. Хотя у него вся семья пьющая, и родители тоже», — рассказали местные.

Сейчас мать убитого ребенка отправлена под арест на два месяца.

Читайте также:

«Я встретила мужчину мечты»: москвич убил беременную шаманку

Сын отнял нож: священник едва не зарезал супругу под Воронежем

Украинец превратил гараж в пыточную: мужчину били молотком и гаечным ключом

Заливали девочку кипятком: садист-колясочник пытал детей сожительницы

Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку

Думали, что протухшее мясо: мигранты расчленили двух подруг

Общество
криминал
насилие
дети
происшествия
убийства
родители
семьи
убийцы
Россия
Кировская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силуанов рассказал, что ему больше всего запомнилось после сессии с Путиным
Губернатор Запорожской области сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на ЗАЭС
Дело о гибели Нади на штыре забора закрыто: почему Бастрыкин требует доклад
От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ
На ПМЭФ обсудили повышение эффективности продвижения НКО в цифровой среде
ВСУ учинили взрыв в порту Румынии, Глызину запретили танцевать: что дальше
«Совсем уже голову потеряли»: Путин об ударах ВСУ по ЗАЭС
«Могли получать»: Путин рассказал, помогала ли Россия Ирану в войне с США
Тропические ночи, ливни, грозы и жара до +30: погода в Москве в конце лета
Путин раскрыл свое отношение к конфликту между Ираном и США
В АСИ назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ
«Мало что получается»: Путин о попытках Украины создавать собственные дроны
Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа
Покушение с аспирином и труп в колодце: главные ЧП недели
Узбекистан не станет ограничиваться одной российской АЭС
На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов
Развод с молодым мужем, суд за сына, «Холоп-3»: как живет Мария Миронова
«В Киеве не знали, что ли?»: Путин назвал дату перехода ЛНР под контроль РФ
Путин объяснил, почему Россия имела право признать ДНР и ЛНР
Путин назвал неочевидное условие для возвращения ушедших западных компаний
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.