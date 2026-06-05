От «маленького чуда» до трупа в сарае: под Кировом мать убила сына-младенца

От «маленького чуда» до трупа в сарае: под Кировом мать убила сына-младенца

В Кировской области под арест отправили 20-летнюю мать, ее мертвого сына нашли в заросшем бурьяном сарае. Девушка четыре дня скрывала труп. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Била по голове

Управление Следственного комитета по Кировской области 5 июня сообщило о задержании 20-летней местной жительницы. Против нее возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

«По данным следствия, в ночь на 1 июня 2026 года в Котельничском районе Кировской области местная жительница на почве возникшей личной неприязни нанесла несколько ударов рукой по голове двухмесячному сыну. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. В настоящее время подозреваемая задержана и доставлена к следователю, с ней проводятся необходимые следственные действия», — рассказали в СКР.

Сожитель помогал прятать труп

Ведомство уточняет, что девушка была пьяна в момент совершения преступления. Поняв, что ребенок мертв, мать решила спрятать тело. Помог ей в этом сожитель.

«С целью сокрытия совершенного преступления женщина вместе с сожителем выехала в поселок Ленинская Искра Котельничского района, где скрыла тело ребенка в хозпостройке одного из заброшенных домов», — рассказали в СКР.

Будет ли партнер обвиняемой привлечен к делу в качестве подельника, не уточняется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прятались в подполье

Местные жители рассказали журналистам редакции Progorod43.ru, что тело ребенка нашла пенсионерка, которая пошла на заброшенный участок за крапивой.

«Дом на улице стоит разрушенный, а за участком никто не следит. Заросло все бурьяном, крапивой и малиной так, что не проползти. Соседка пошла рвать крапиву для свиней. Обратила внимание, что сарай, который всегда закрыт, стоит с открытой дверью. Решила проверить: „Кто там ползает?“ А нашла ребенка. Сразу вызвала полицию», — рассказал местный житель.

Мать ребенка и ее сожитель прятались в доме напротив. Постройка принадлежала их родственникам. Пара забралась в подполье, где тщетно пытались скрыться от правоохранителей.

«Маленькое чудо»

Издание «ГородКиров.ру» пишет, что девушка стала матерью весной текущего года. О своем материнстве она написала в социальных сетях: «У меня на свет появилось маленькое чудо». Одна из знакомых рассказала журналистам, что девушка еще в школе наблюдалась у психиатра.

Также местные рассказали, что сожитель задержанной приходился новорожденному отцом. При этом ранее его уже лишали родительских прав в отношении детей от другого брака.

«Отца ребенка уже лишили прав на детей от первого брака. И он нашел эту девушку. Оба пили. Хотя у него вся семья пьющая, и родители тоже», — рассказали местные.

Сейчас мать убитого ребенка отправлена под арест на два месяца.

Читайте также:

«Я встретила мужчину мечты»: москвич убил беременную шаманку

Сын отнял нож: священник едва не зарезал супругу под Воронежем

Украинец превратил гараж в пыточную: мужчину били молотком и гаечным ключом

Заливали девочку кипятком: садист-колясочник пытал детей сожительницы

Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку

Думали, что протухшее мясо: мигранты расчленили двух подруг