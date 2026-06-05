От «маленького чуда» до трупа в сарае: под Кировом мать убила сына-младенца

В Кировской области под арест отправили 20-летнюю мать, ее мертвого сына нашли в заросшем бурьяном сарае. Девушка четыре дня скрывала труп. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Била по голове
Управление Следственного комитета по Кировской области 5 июня сообщило о задержании 20-летней местной жительницы. Против нее возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.
«По данным следствия, в ночь на 1 июня 2026 года в Котельничском районе Кировской области местная жительница на почве возникшей личной неприязни нанесла несколько ударов рукой по голове двухмесячному сыну. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. В настоящее время подозреваемая задержана и доставлена к следователю, с ней проводятся необходимые следственные действия», — рассказали в СКР.
Сожитель помогал прятать труп
Ведомство уточняет, что девушка была пьяна в момент совершения преступления. Поняв, что ребенок мертв, мать решила спрятать тело. Помог ей в этом сожитель.
«С целью сокрытия совершенного преступления женщина вместе с сожителем выехала в поселок Ленинская Искра Котельничского района, где скрыла тело ребенка в хозпостройке одного из заброшенных домов», — рассказали в СКР.
Будет ли партнер обвиняемой привлечен к делу в качестве подельника, не уточняется.
Прятались в подполье
Местные жители рассказали журналистам редакции Progorod43.ru, что тело ребенка нашла пенсионерка, которая пошла на заброшенный участок за крапивой.
«Дом на улице стоит разрушенный, а за участком никто не следит. Заросло все бурьяном, крапивой и малиной так, что не проползти. Соседка пошла рвать крапиву для свиней. Обратила внимание, что сарай, который всегда закрыт, стоит с открытой дверью. Решила проверить: „Кто там ползает?“ А нашла ребенка. Сразу вызвала полицию», — рассказал местный житель.
Мать ребенка и ее сожитель прятались в доме напротив. Постройка принадлежала их родственникам. Пара забралась в подполье, где тщетно пытались скрыться от правоохранителей.
«Маленькое чудо»
Издание «ГородКиров.ру» пишет, что девушка стала матерью весной текущего года. О своем материнстве она написала в социальных сетях: «У меня на свет появилось маленькое чудо». Одна из знакомых рассказала журналистам, что девушка еще в школе наблюдалась у психиатра.
Также местные рассказали, что сожитель задержанной приходился новорожденному отцом. При этом ранее его уже лишали родительских прав в отношении детей от другого брака.
«Отца ребенка уже лишили прав на детей от первого брака. И он нашел эту девушку. Оба пили. Хотя у него вся семья пьющая, и родители тоже», — рассказали местные.
Сейчас мать убитого ребенка отправлена под арест на два месяца.
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