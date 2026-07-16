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16 июля 2026 в 11:50

Рэпер Птаха прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков

Давид Нуриев (Птаха) Давид Нуриев (Птаха) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) приехал в суд на слушание по ранее заведенному в отношении него административному делу о пропаганде наркотиков, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. В случае признания музыканта виновным, ему может грозить денежный штраф в размере до 30 тыс. рублей.

Ранее рэпер официально стал офицером в масонской ложе. По его информации, музыкант получил титул мастера «достопочтенной ложи „Святой Грааль“» в Великой ложа России, которая является единственной подобной структурой, которая легально действует на территории страны. Исполнитель был единогласно выбран и инсталлирован ее досточтимым мастером на 2026−2027 годы. Кроме того, она входит в Англосаксонский союз.

Позже исполнитель назвал масонство своим путем к самопознанию и Богу. Музыкант отметил, что долгое время искал духовную опору и в итоге нашел ее в этом движении. По его мнению, в обществе сложилось искаженное представление о масонах, которое не имеет ничего общего с реальностью.

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