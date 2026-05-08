День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:58

Выпустивший совместную песню с Захаровой рэпер занял пост в масонской ложе

Рэпер Птаха получил статус офицера Великой ложи России

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев), который выпустил совместную песню с представителем МИД РФ Марией Захаровой, официально стал офицером в масонской ложе, передает Telegram-канал Baza. По его информации, музыкант получил титул мастера «достопочтенной ложи „Святой Грааль“».

Исполнитель был единогласно выбран и инсталлирован досточтимым мастером ложи на 2026−2027 годы. Отмечается, что Великая ложа России является единственной подобной структурой, которая легально действует на территории страны. Ее признает значительное число масонских лож по всему миру. Кроме того, она входит в Англосаксонский союз.

Ранее сообщалось, что в Югре появились отдельные представители масонского движения, однако полноценные ложи в регионе пока не созданы. Как уточнил великий мастер Великой ложи РФ политолог Андрей Богданов, для формирования ложи необходимо минимум семь мастеров.

До этого стало известно, что британские масоны не смогли добиться в суде отмены нового требования, обязывающего сотрудников полиции раскрывать свою принадлежность к масонской ложе. Руководство Скотленд-Ярда ввело правило, согласно которому правоохранители должны сообщать о членстве в любой иерархической организации, которая требует от участников взаимной поддержки и защиты.

Шоу-бизнес
Россия
Птаха
рэперы
масоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.