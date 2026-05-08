Выпустивший совместную песню с Захаровой рэпер занял пост в масонской ложе

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев), который выпустил совместную песню с представителем МИД РФ Марией Захаровой, официально стал офицером в масонской ложе, передает Telegram-канал Baza. По его информации, музыкант получил титул мастера «достопочтенной ложи „Святой Грааль“».

Исполнитель был единогласно выбран и инсталлирован досточтимым мастером ложи на 2026−2027 годы. Отмечается, что Великая ложа России является единственной подобной структурой, которая легально действует на территории страны. Ее признает значительное число масонских лож по всему миру. Кроме того, она входит в Англосаксонский союз.

Ранее сообщалось, что в Югре появились отдельные представители масонского движения, однако полноценные ложи в регионе пока не созданы. Как уточнил великий мастер Великой ложи РФ политолог Андрей Богданов, для формирования ложи необходимо минимум семь мастеров.

До этого стало известно, что британские масоны не смогли добиться в суде отмены нового требования, обязывающего сотрудников полиции раскрывать свою принадлежность к масонской ложе. Руководство Скотленд-Ярда ввело правило, согласно которому правоохранители должны сообщать о членстве в любой иерархической организации, которая требует от участников взаимной поддержки и защиты.