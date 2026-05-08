08 мая 2026 в 12:36

Названо возможное содержание переданного с Фицо письма Путину от Зеленского

Политолог Светов: в письме Зеленского для Путина может быть тема обмена пленными

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В письме президента Украины Владимира Зеленского для лидера России Владимира Путина, которое, по слухам, должен передать премьер Словакии Роберт Фицо, речь может идти об обмене пленными или стандартном предложении перемирия, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, серьезных заявлений от украинского политика в этом послании ждать не стоит.

Учитывая всю демагогию, которая звучит из уст Зеленского, я думаю, тема переданного им письма Путину будет не того уровня, который бы заслуживал личного разговора с президентом России. Если это послание реально существует и будет передано, там либо набор стандартных фраз: «Давайте немедленно заключаем перемирие, останавливаемся на линии боевого соприкосновения и там будем уже смотреть», либо что-то об обмене пленными. Потому что мы раз за разом говорим: «Вы примите ту реальность, которая есть. Армия РФ наступает. Мы завершаем проблему освобождения Донбасса. Мы возьмем и Запорожье, и Херсон точно так же. Признайте это, сделайте шаги навстречу, уйдите с этих российских территорий, конфликт остановится, дальше будем продолжать переговоры». Киев этого не делает, — пояснил Светов.

Он отметил, что от Зеленского не стоит ждать серьезных решений, особенно на фоне сорванного режима прекращения огня, которое предложил сам президент Украины. По словам политолога, не стоит сомневаться, что Киев неизбежно проиграет в конфликте с Москвой.

Я не верю, что в письме Зеленского для Путина будет что-то серьезное. Каких заявлений можно ожидать от человека, который назначает перемирие и потом сразу сам его срывает? Зеленский знает, что надо конкретно сделать: уйти из российских регионов и считаться с реальностью, что Украина проиграет так или иначе. Но он к этому не готов, особенно его хозяева из Вашингтона и Лондона. У него надежда какая? Протянуть до осени, когда в США пройдут выборы. Он верит, что республиканцы проиграют и ситуация изменится, — заключил Светов.

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что послание от Зеленского, которое Фицо передаст Путину, может содержать предложения о мире. По его словам, лидеры Евросоюза в последнее время активно продвигают такую риторику.

Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
