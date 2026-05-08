Политолог раскрыл возможное содержание послания Зеленского Путину Политолог Жарихин: в послании Зеленского Путину могут быть предложения о мире

Послание от президента Украины Владимира Зеленского, которое премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возможно, передаст российскому лидеру Владимиру Путину, может содержать предложения о мире, рассказал Lenta.ru политолог, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. По его словам, главы Евросоюза в последнее время активно продвигают такую риторику.

Это может быть послание от него с определенными мирными предложениями. Это может быть послание от представителей Европейского союза, которые в последнее время заговорили о необходимости восстановления отношений, проведении переговоров с Россией. Других версий у меня нет, — сказал Жарихин.

Ранее госсекретарь МИД Словакии Растислав Чованец рассказал, что Фицо также может получить информацию о позиции Москвы по перспективам завершения конфликта. В поездке премьера будет сопровождать государственный секретарь Марек Эшток вместо главы МИД Юрая Бланара.

До этого в Кремле сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран.