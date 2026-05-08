Утром 9 мая руководство Молдавии, несмотря на противодействие проведению праздничных мероприятий в честь Дня Победы, придет на мемориал «Вечность» в Кишиневе, чтобы возложить цветы к Вечному огню, заявил ТАСС глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. По его словам, это решение обусловлено тем, что подавляющее большинство населения, вопреки запретам, отмечает этот праздник.

Президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер Александр Мунтяну, которые отказались предоставить площадь в центре Кишинева для празднования Дня Победы, как и в прежние годы, рано утром придут на мемориал «Вечность», чтобы возложить цветы к Вечному огню. Сделают это через боковую калитку, почти украдкой, чтобы не смущать провокаторов, — заявил собеседник.

Петрович обратил внимание, что накануне депутат от правящей партии, председатель парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп в своем выступлении в законодательном органе сравнил Вечный огонь на мемориале «с горящей мусорной свалкой» на окраине Кишинева. Возмущение Петровича вызвал тот факт, что власти не осудили подобное заявление.

До этого активист Максим Рева сообщил, что жителям стран Прибалтики, планирующим отметить День Победы, 9 мая придется приносить цветы к пустым газонам вместо монументов из-за ограничений, введенных местными властями. По его словам, действующие законы запрещают возложение цветов к местам, где ранее находились памятники.