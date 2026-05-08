День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 12:45

«Почти украдкой»: власти Молдавии захотели тайно возложить цветы 9 мая

Комитет «Победа»: руководство Молдавии 9 мая возложит цветы к Вечному огню

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Утром 9 мая руководство Молдавии, несмотря на противодействие проведению праздничных мероприятий в честь Дня Победы, придет на мемориал «Вечность» в Кишиневе, чтобы возложить цветы к Вечному огню, заявил ТАСС глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. По его словам, это решение обусловлено тем, что подавляющее большинство населения, вопреки запретам, отмечает этот праздник.

Президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер Александр Мунтяну, которые отказались предоставить площадь в центре Кишинева для празднования Дня Победы, как и в прежние годы, рано утром придут на мемориал «Вечность», чтобы возложить цветы к Вечному огню. Сделают это через боковую калитку, почти украдкой, чтобы не смущать провокаторов, — заявил собеседник.

Петрович обратил внимание, что накануне депутат от правящей партии, председатель парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп в своем выступлении в законодательном органе сравнил Вечный огонь на мемориале «с горящей мусорной свалкой» на окраине Кишинева. Возмущение Петровича вызвал тот факт, что власти не осудили подобное заявление.

До этого активист Максим Рева сообщил, что жителям стран Прибалтики, планирующим отметить День Победы, 9 мая придется приносить цветы к пустым газонам вместо монументов из-за ограничений, введенных местными властями. По его словам, действующие законы запрещают возложение цветов к местам, где ранее находились памятники.

Европа
Молдавия
9 Мая
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.