День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 07:05

Запреты вынудили жителей Прибалтики возлагать цветы 9 мая на газоны

Активист Рева: в странах Балтии возложение цветов 9 мая будет на пустых газонах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителям стран Прибалтики, которые собираются отметить День Победы, придется 9 мая приносить цветы к пустым газонам вместо памятников из-за действующих ограничений со стороны местных властей, сообщил в беседе с РИА Новости активист Максим Рева. По его словам, действующее законодательство запрещает возлагать цветы к местам, где в свое время находились памятники. Несмотря на это, люди, как отметил Рева, все равно намерены приходить к стелам и мемориальным местам.

Нет же нигде таблички: «Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы». Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон, — указал собеседник агентства.

Активист также напомнил, что в прошлом году в эстонской Нарве жители в День Победы приносили цветы к месту, где раньше находился памятник танку Т-34, размещая их прямо на газоне. Похожая ситуация, по его словам, наблюдалась и в Риге, где люди оставляли цветы у безымянных плит.

Ранее цветы в память о погибших в годовщину освобождения Курской области от ВСУ возложили губернатор региона Александр Хинштейн, военнослужащие, сотрудники областного правительства, волонтеры и жители приграничья. Участниками памятных мероприятий стали сотни человек.

Европа
Прибалтика
9 Мая
возложение цветов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.