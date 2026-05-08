Жителям стран Прибалтики, которые собираются отметить День Победы, придется 9 мая приносить цветы к пустым газонам вместо памятников из-за действующих ограничений со стороны местных властей, сообщил в беседе с РИА Новости активист Максим Рева. По его словам, действующее законодательство запрещает возлагать цветы к местам, где в свое время находились памятники. Несмотря на это, люди, как отметил Рева, все равно намерены приходить к стелам и мемориальным местам.

Нет же нигде таблички: «Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы». Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон, — указал собеседник агентства.

Активист также напомнил, что в прошлом году в эстонской Нарве жители в День Победы приносили цветы к месту, где раньше находился памятник танку Т-34, размещая их прямо на газоне. Похожая ситуация, по его словам, наблюдалась и в Риге, где люди оставляли цветы у безымянных плит.

Ранее цветы в память о погибших в годовщину освобождения Курской области от ВСУ возложили губернатор региона Александр Хинштейн, военнослужащие, сотрудники областного правительства, волонтеры и жители приграничья. Участниками памятных мероприятий стали сотни человек.