В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ

В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ

В годовщину освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины губернатор Александр Хинштейн, военнослужащие, представители областного правительства, волонтеры и жители приграничных районов возложили цветы в память о погибших, сообщает РИА Новости. Мероприятия собрали сотни людей.

Памятные мероприятия прошли в воскресенье, 26 апреля. Они состояли в том числе из митинга и церемонии возложения цветов к камню, заложенному на месте будущего памятника героям, которые спасали мирных жителей региона от агрессии ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. Он выразил свое восхищение мужеством солдат.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в КНДР в рамках рабочей поездки. Парламентарий посетил церемонию открытия мемориала и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Новое учреждение посвящено доблести корейских военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области.