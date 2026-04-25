Володин прибыл в КНДР с рабочим визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, сообщила пресс‑служба Госдумы в своем Telegram-канале. В публикации говорится, что политик примет участие в открытии мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Учреждение посвящено мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что автомобильный мост через пограничную реку Туманную, открытие которого запланировано на лето 2026 года, станет символом сближения Москвы и Пхеньяна и дорогой для плодотворного диалога. По словам дипломата, совместный проект создаст основу для более тесной кооперации, сближения народов и роста числа встреч и обменов.

До этого сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Пхеньян. Глава ведомства провел ряд рабочих встреч, в том числе с корейским коллегой — министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом.