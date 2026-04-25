25 апреля 2026 в 08:54

Володин прибыл в КНДР с рабочим визитом

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, сообщила пресс‑служба Госдумы в своем Telegram-канале. В публикации говорится, что политик примет участие в открытии мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Учреждение посвящено мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что автомобильный мост через пограничную реку Туманную, открытие которого запланировано на лето 2026 года, станет символом сближения Москвы и Пхеньяна и дорогой для плодотворного диалога. По словам дипломата, совместный проект создаст основу для более тесной кооперации, сближения народов и роста числа встреч и обменов.

До этого сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Пхеньян. Глава ведомства провел ряд рабочих встреч, в том числе с корейским коллегой — министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые назвали число проживающих на загрязненной ЧАЭС территории жителей
Российские военные нанесли сокрушительный удар по «подземной» армии ВСУ
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель мог погибнуть при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

