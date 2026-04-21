Захарова назвала символ сплочения России и Северной Кореи

Автомобильный мост через пограничную реку Туманную, открытие которого запланировано на лето 2026 года, станет символом сближения Москвы и Пхеньяна и дорогой для плодотворного диалога, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства. По словам дипломата, совместный проект создаст основу для более тесной кооперации, сближения народов и роста числа встреч и обменов.

Убеждены, что этот совместный проект создаст надежную основу для более тесной кооперации, станет дорогой для открытого и плодотворного диалога, для сближения наших народов, роста числа поездок, встреч и обменов, — отметила Захарова.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о завершении стыковки пролетного строения автомобильного моста через реку Туманную. В церемонии, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие представители российской стороны, курирующие межправительственное сотрудничество двух стран. Проект реализуется в рамках взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической сферах.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи между тем заявила, что Россия и Северная Корея продолжают активно развивать стратегическое партнерство. В рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве КНДР направила свои подразделения в Курскую область.