21 апреля 2026 в 13:27

Захарова назвала символ сплочения России и Северной Кореи

Захарова: мост через реку Туманную сблизит народы России и КНДР

Фото: МИД РФ
Автомобильный мост через пограничную реку Туманную, открытие которого запланировано на лето 2026 года, станет символом сближения Москвы и Пхеньяна и дорогой для плодотворного диалога, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства. По словам дипломата, совместный проект создаст основу для более тесной кооперации, сближения народов и роста числа встреч и обменов.

Убеждены, что этот совместный проект создаст надежную основу для более тесной кооперации, станет дорогой для открытого и плодотворного диалога, для сближения наших народов, роста числа поездок, встреч и обменов, — отметила Захарова.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о завершении стыковки пролетного строения автомобильного моста через реку Туманную. В церемонии, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие представители российской стороны, курирующие межправительственное сотрудничество двух стран. Проект реализуется в рамках взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической сферах.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи между тем заявила, что Россия и Северная Корея продолжают активно развивать стратегическое партнерство. В рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве КНДР направила свои подразделения в Курскую область.

Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

