В КНДР объяснили, почему отправили войска в Курскую область

Россия и КНДР продолжают активно развивать стратегическое партнерство, сообщила ТАСС министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве КНДР направила свои подразделения в Курскую область.

Уважаемый председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын, мобилизуя конкретную статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, решил отправить наши подразделения в Курскую область, и это является образцовым примером выполнения этого договора, — сказала Цой.

Ранее Цой заявила, что российско-корейские отношения продолжают развиваться после подписания договора о стратегическом партнерстве. Она подчеркнула, что документ стал важной основой для дальнейшего сотрудничества.

До этого президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

До этого глава КНДР посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Как сообщало ЦТАК, вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. По информации источника, лидер КНДР остался доволен новой разработкой.