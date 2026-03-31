В КНДР объяснили, почему отправили войска в Курскую область

В КНДР назвали отправку военных в Курскую область образцом партнерства

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press
Россия и КНДР продолжают активно развивать стратегическое партнерство, сообщила ТАСС министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве КНДР направила свои подразделения в Курскую область.

Уважаемый председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын, мобилизуя конкретную статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, решил отправить наши подразделения в Курскую область, и это является образцовым примером выполнения этого договора, — сказала Цой.

Ранее Цой заявила, что российско-корейские отношения продолжают развиваться после подписания договора о стратегическом партнерстве. Она подчеркнула, что документ стал важной основой для дальнейшего сотрудничества.

До этого президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

До этого глава КНДР посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Как сообщало ЦТАК, вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. По информации источника, лидер КНДР остался доволен новой разработкой.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

