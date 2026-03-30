Глава МИД КНДР оценила стратегическое партнерство с Россией

Российско-корейские отношения продолжают развиваться после подписания договора о стратегическом партнерстве, заявила ТАСС глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Она подчеркнула, что документ стал важной основой для дальнейшего сотрудничества.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан 19 июня 2024 года уважаемым председателем государственных дел (лидером КНДР. — NEWS.ru) Ким Чен Ыном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стал краеугольным камнем для дальнейшего развития корейско-российских отношений, — заявила Цой.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

До этого глава КНДР посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Как сообщало ЦТАК, вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. По информации источника, лидер КНДР остался доволен новой разработкой.