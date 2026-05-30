Жителей Урала предупредили о смерчах и ураганах

В Курганской и Тюменской областях 31 мая ожидается непогода, сказал синоптик Илья Винштейн в Telegram-канале. Он отметил, что в этих регионах будут ливни, шквалистый ветер до 20–25 м/с, грозы и крупный град.

Винштейн не исключил возможности появления смерчей. Уральский Гидрометцентр предупредил, что в Свердловской области продолжительные и сильные дожди могут вызвать резкий рост уровня воды в реках.

Синоптик Евгений Тишковец до этого говорил о резком усилении антициклона на следующей неделе в Москве. Температура воздуха днем может превысить отметку в 29 градусов. По словам метеоролога, это на четыре-пять градусов теплее, чем в середине лета.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что самым дождливым днем недели в Московском регионе будет воскресенье, 31 мая. Однако, по ее словам, объем осадков будет несущественным — до 7 мм за сутки.

Кроме того, в Москве в начале июня ожидается сухая и теплая погода — лишь в самый первый день лета не исключены небольшие кратковременные дожди. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заметил, что воздух в этот период прогреется до +23 градусов.