30 мая 2026 в 20:12

В США пошли на жесткий шаг против судна у берегов Ирана

Associated Press: США вывели из строя судно при попытке прорвать блокаду Ирана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
США вывели из строя сухогруз, который направлялся через Оманский залив в один из иранских портов и, по данным американской стороны, пытался прорвать введенную Вашингтоном блокаду, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника. По информации агентства, судно остается в Оманском заливе и продолжает дрейфовать.

Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт. <...> Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе, — говорится в публикации.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ирана. После объявления США и Ираном о прекращении огня стороны не смогли добиться прогресса на переговорах, а Вашингтон ввел блокаду иранских портов. В настоящее время посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Ранее стало известно, что вооруженные силы США нанесли удары по военному объекту на территории Ирана. Кроме того, военные перехватили и сбили несколько иранских беспилотников.

