Жена хоккеиста Ковальчука по-особенному покорила Эверест

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь поставила рекорд, став первой россиянкой, покорившей Эверест без использования кислородного баллона. Канал RT сообщил в Telegram, что она достигла высоты 8848,8 метра, войдя в число немногих женщин в мире, совершивших такой подвиг.

Отмечается, что 42-летняя модель и альпинистка в социальных сетях выразила благодарность всем, кто ее поздравил. За свою спортивную карьеру она покорила все 14 вершин-восьмитысячников.

Илья Ковальчук, супруг Николь, является бывшим хоккеистом, обладателем олимпийского золота и двукратным чемпионом мира в составе сборной России. У пары четверо детей.

Ранее уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который поднялся на вершину Эвереста, используя только руки. Вершины в Непале он достиг 20 мая в 08:16 по местному времени.

До этого непальский альпинист Таши Гьялцен получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест. 30-летний шерпа оставил след в истории альпинизма, успешно взобравшись на Джомолунгму с южной стороны 9, 14, 19 и 23 мая 2025 года.