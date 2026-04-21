Трехкратный обладатель Кубка Гагарина возглавил ХК «Шанхайские Драконы»

21 апреля 2026 в 14:40

Ковальчук возглавил китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»

Илья Ковальчук Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Илья Ковальчук занял пост президента китайского хоккейного клуба «Шанхайские Драконы», сообщается в Telegram-канале команды. Генеральным менеджером клуба в свою очередь стал чемпион мира среди молодежных сборных Евгений Артюхин.

Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждет интересное время: планируем серьезно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками, — подчеркнул Ковальчук.

Ковальчуку 43 года. Он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, а также был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане спортсмен стал лучшим снайпером. В 2022 году Ковальчук занимал должность генерального менеджера сборной РФ на Олимпийских играх в Пекине, а последним его клубом был московский «Спартак» (2023–2024).

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев выразил мнение, что с возможным приходом Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо» команда точно заиграет ярко. По его словам, никто не будет прятаться за спинами других, все будут полностью отдаваться игре.

