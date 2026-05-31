Россия стала лидером по медалям на чемпионате Европы

Российские гимнастки выиграли девять медалей на чемпионате Европы в Варне

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России стала лидером по общему количеству наград на чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. Российские спортсменки завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, опередив по сумме медалей сборные Болгарии (восемь медалей) и Израиля (семь медалей).

По количеству золотых медалей сборная России заняла четвертое место. Первое место заняли спортсменки из Болгарии, второе — сборная ФРГ (три золота, одно серебро и одна бронза), третье — испанки (три золотые медали).

Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастик 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз.

Ранее стало известно, что российские спортсменки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы по самбо. Такой результат россиянки показали в первый день состязаний. Соревнования проходят в Тбилиси.

