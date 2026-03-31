31 марта 2026 в 18:13

Украина потребовала наказать российскую гимнастку

София Ильтерякова София Ильтерякова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Украинская федерация гимнастики выступила с требованием лишить нейтрального статуса гимнастку Софию Ильтерякову и аннулировать ее результаты на этапе Кубка мира в Софии, передает пресс-служба УФГ. Причиной стало ее поведение во время церемонии награждения.

Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии (Болгария) нейтральная атлетка С. Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны, — сказано в заявлении.

Украинская сторона сообщила, что своим поступком спортсменка «нарушила правила поведения» и принцип «спорт вне политики». Также федерация расценила жест Ильтеряковой как «политическую враждебность».

Известно, что российские спортсменки, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. Главный тренер сборной Татьяна Сергаева сообщила, что считает выступление спортсменок достойным. Групповички стали лучшими в многоборье, взяли золото в финале с тремя обручами и двумя парами булав, а также получили серебро в финале с пятью мячами.

Отец Илона Маска рассказал, верит в лунную миссию США
Малышку нашли в квартире в Подольске с трупами родителей: что случилось
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

