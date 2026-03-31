Украина потребовала наказать российскую гимнастку УФГ требует наказать гимнастку Ильтерякову из России за поведение на награждении

Украинская федерация гимнастики выступила с требованием лишить нейтрального статуса гимнастку Софию Ильтерякову и аннулировать ее результаты на этапе Кубка мира в Софии, передает пресс-служба УФГ. Причиной стало ее поведение во время церемонии награждения.

Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии (Болгария) нейтральная атлетка С. Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны, — сказано в заявлении.

Украинская сторона сообщила, что своим поступком спортсменка «нарушила правила поведения» и принцип «спорт вне политики». Также федерация расценила жест Ильтеряковой как «политическую враждебность».

Известно, что российские спортсменки, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. Главный тренер сборной Татьяна Сергаева сообщила, что считает выступление спортсменок достойным. Групповички стали лучшими в многоборье, взяли золото в финале с тремя обручами и двумя парами булав, а также получили серебро в финале с пятью мячами.