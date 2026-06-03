С приложением МАКС для iPhone произошли неожиданные изменения Мессенджер МАКС стал недоступен для скачивания в App Store

Мессенджер МАКС перестал отображаться в магазине приложений App Store для iPhone, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера. В компании сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины произошедшего.

МАКС подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в App Store, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пользователи МАКСа смогут бесплатно отправиться на авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга, заявили NEWS.ru в пресс-службе мессенджера. Представители платформы отметили, что такая возможность будет доступна с 4 по 29 июня.

До этого в мессенджере МАКС появилась новая возможность: теперь пользователи могут легко преобразовывать видеосообщения в текст. Для этого достаточно всего лишь одного нажатия.

Кроме того, национальный мессенджер МАКС подтвердил высокий уровень защищенности в ходе международного мероприятия Standoff Hacks в Шанхае, в рамках которого исследователи из разных стран искали уязвимости в платформе, заявили NEWS.ru в пресс-службе российской компании, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности Positive technologies. Там отметили, что событие установило рекорд по выплатам независимым исследователям. По словам экспертов, нацмессенджер был представлен в полном объеме, включая веб-, мобильные и десктопные версии.