«Одним кликом»: в МАКСе заявили о новой эре в общении пользователей

Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения мессенджера МАКС. Для расшифровки достаточно нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить кружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно. До этого в МАКСе стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для того чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью, — пояснил представитель платформы.

Ранее в МАКСе появилась возможность присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн», а также поздравить близких с помощью специальных сервисов. По словам представителя платформы, пользователи могут подать заявку на участие в шествии через чат-бот, а также воспользоваться конструктором открыток и набором тематических стикеров.