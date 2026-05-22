22 мая 2026 в 13:30

Национальный мессенджер МАКС подтвердил высокий уровень защищенности

Positive technologies: исследователи разных стран не нашли уязвимостей в МАКСе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Национальный мессенджер МАКС подтвердил высокий уровень защищенности в ходе международного мероприятия Standoff Hacks в Шанхае, в рамках которого исследователи из разных стран искали уязвимости в платформе, заявили NEWS.ru в пресс-службе российской компании, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности Positive technologies. Там отметили, что событие установило рекорд по выплатам независимым исследователям. По словам экспертов, нацмессенджер был представлен в полном объеме, включая веб-, мобильные и десктопные версии.

В Шанхае завершился седьмой Standoff Hacks — международное мероприятие для бизнеса и багхантеров площадки Standoff Bug Bounty. Событие установило рекорд по выплатам независимым исследователям за всю историю проекта: участники заработали более 23 млн рублей в рамках исследования багбаунти-программ от VK, Т-Банка, «Инфосистемы Джет» и «1С-Битрикс». Независимым исследователям были доступны как публичные, так и эксклюзивные программы. В частности, VK предоставил сервисы VK ID и МАКС. Национальный мессенджер был представлен в полном объеме, включая веб-, мобильные и десктопные версии. Международные исследователи безопасности подтвердили высокий уровень защищенности МАКС, — пояснили в Positive technologies.

Сотрудник Генерального консульства РФ в Китае Иван Брюховецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что такие мероприятия становится ключевым инструментом повышения киберзащищенности продуктов. По его словам, объединение усилий и обмен опытом позволяют обеспечить устойчивость цифровой среды в современном мире.

Standoff Hacks наглядно демонстрирует, что сотрудничество с исследовательским сообществом является важным и эффективным инструментом повышения киберзащищенности. Сегодня как никогда важно объединять усилия, обмениваться опытом и работать вместе, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость цифровой среды, — пояснил Брюховецкий.

Ранее Российский футбольный союз запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России, с помощью которого болельщики смогут первыми читать новости о матче «Спартак» — «Краснодар». По словам представителя нацмессенджера, главной особенностью нового чат-бота станет возможность участия в розыгрышах призов, включая билеты на игру и современные гаджеты.

Общество
мессенджеры
МАКС
Китай
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
