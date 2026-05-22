Сотня спасателей ищет россиянку, упавшую в бурную реку

Россиянка упала в бурную реку Большая Лиахви в Южной Осетии, сообщает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что 100 спасателей ищут ее уже почти сутки. Трагический инцидент произошел накануне, 21 мая, в селе Згубир Дзауского района. На поиски 52-летней россиянки направили сотрудников пожарно-спасательных частей, службы пожаротушения, спасателей из Цхинвала и села Верхний Рук.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на восстановление автомобильных дорог, поврежденных весенним половодьем, направят около 1,8 млрд рублей. В частности, по его словам, речь идет о региональных, межмуниципальных и местных трассах в Омской и Оренбургской областях, а также Забайкальском крае.