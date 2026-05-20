20 мая 2026 в 14:06

Двое мужчин погибли во время паводка в российском регионе

На Кубани двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

В материале сказано, что к месту ЧП вызвали экстренные службы. Спасатели двигались вниз по течению и через несколько километров обнаружили тела погибших. По данным канала, в регионе сложилась тяжелая паводковая ситуация. Подъем уровня воды зафиксирован на реках Кеть, Чулым, Мура, Сым и Енисей. При этом затоплено 176 участков и 14 дорог.

До этого сообщалось, что в Центральной России началась эвакуация жителей из-за сильного паводка. Потоки воды размыли дороги и подтопили дома, а в некоторых районах выбраться можно было только на лодках. Ситуация осложнялась подъемом рек Рутки и Малой Кокшаги, которые вышли из берегов. Наибольшие подтопления фиксировали в Марий Эл, Нижегородской области и Подмосковье.

Ранее семилетний мальчик утонул во время игры у реки под Канском в Красноярском крае. Школьник пришел к реке с другом: они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не удержался и упал в воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

