Ребенок утонул, прыгая по бревнам у берега реки под Красноярском

Семилетний мальчик утонул во время игры у реки под Канском в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону и Хакасии. Школьник пришел к реке с другом: они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не удержался и упал в воду, его тело ищут.

Дети вышли на прибитые к берегу водоема бревна и стали прыгать с одного бревна на другое, в результате чего один мальчик упал в воду и утонул, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее в Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме в районе деревни Пирогово из-за недосмотра брата. Мать мальчика находилась в роддоме, а отец ушел на работу. Поиски пропавшего ребенка длились несколько часов, после чего тело погибшего извлекли из реки.

В Уфе до этого школьница провалилась под лед, когда пыталась спасти рыбака. Девочка решила, что мужчине стало плохо, — на деле тот уснул пьяным на озере. Ее из воды достали очевидцы.