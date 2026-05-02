День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 09:16

Ребенок утонул, прыгая по бревнам у берега реки под Красноярском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семилетний мальчик утонул во время игры у реки под Канском в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону и Хакасии. Школьник пришел к реке с другом: они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не удержался и упал в воду, его тело ищут.

Дети вышли на прибитые к берегу водоема бревна и стали прыгать с одного бревна на другое, в результате чего один мальчик упал в воду и утонул, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее в Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме в районе деревни Пирогово из-за недосмотра брата. Мать мальчика находилась в роддоме, а отец ушел на работу. Поиски пропавшего ребенка длились несколько часов, после чего тело погибшего извлекли из реки.

В Уфе до этого школьница провалилась под лед, когда пыталась спасти рыбака. Девочка решила, что мужчине стало плохо, — на деле тот уснул пьяным на озере. Ее из воды достали очевидцы.

Регионы
Красноярский край
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.