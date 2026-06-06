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06 июня 2026 в 01:23

«Мастер-класс»: британский политик оценил выступление Путина на ПМЭФ

Британский политик Гэллоуэй восхитился выступлением Путина на ПМЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Своим выступлением на пленарном заседании на ПМЭФ президент России Владимир Путин подтвердил, что превосходит европейский политически класс, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй. По его мнению, глава государства показал мастер-класс, который никому не превзойти.

Мастер-класс, который ни один европейский лидер не смог бы и не стал бы даже пытаться провести. Путин показал, что он «на голову выше» европейского политического класса, сказал Гэллоуэй.

Политик добавил, что многие люди во всем мире отели бы иметь такое руководство. В частности потому, что «Путин заботится о России».

Ранее российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения. Он завершил речь словами «Работайте, братья!», подчеркнув, что вся страна ими гордится.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал открытое письмо Владимира Зеленского Путину хамством. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной. Он также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву.

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