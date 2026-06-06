Спасенный из плена ВСУ боец рассказал, что будет делать дальше

Спасенный из плена ВСУ боец рассказал, что будет делать дальше Вернувшийся из плена ВСУ боец рассказал, что намерен ждать приказа командования

Военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, после встречи с родными намерен ждать приказа командования, заявил он сам в беседе с РИА Новости. Мужчина признался, что находится в приподнятом настроении и все еще ошарашен своим долгожданным возвращением на Родину.

Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования, — уточнил боец.

Другой освобожденный военный сообщил, что сначала ему нужно прийти в себя и немного отдохнуть. Дальше он будет продолжать службу, так как контракт еще не закончился.

Минобороны РФ в пятницу сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 пленных ВСУ. Сначала бойцов доставили в Белоруссию, где с ними работала омбудсмен Яна Лантратова. Бывшим пленным оказали психологическую и медицинскую помощь. Затем военные прилетели в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации. Гуманитарное посредничество при обмене оказали ОАЭ.

До этого Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.