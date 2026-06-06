Военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, после встречи с родными намерен ждать приказа командования, заявил он сам в беседе с РИА Новости. Мужчина признался, что находится в приподнятом настроении и все еще ошарашен своим долгожданным возвращением на Родину.
Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования, — уточнил боец.
Другой освобожденный военный сообщил, что сначала ему нужно прийти в себя и немного отдохнуть. Дальше он будет продолжать службу, так как контракт еще не закончился.
Минобороны РФ в пятницу сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 пленных ВСУ. Сначала бойцов доставили в Белоруссию, где с ними работала омбудсмен Яна Лантратова. Бывшим пленным оказали психологическую и медицинскую помощь. Затем военные прилетели в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации. Гуманитарное посредничество при обмене оказали ОАЭ.
До этого Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.