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06 июня 2026 в 01:09

Спасенный из плена ВСУ боец рассказал, что будет делать дальше

Вернувшийся из плена ВСУ боец рассказал, что намерен ждать приказа командования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, после встречи с родными намерен ждать приказа командования, заявил он сам в беседе с РИА Новости. Мужчина признался, что находится в приподнятом настроении и все еще ошарашен своим долгожданным возвращением на Родину.

Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования, — уточнил боец.

Другой освобожденный военный сообщил, что сначала ему нужно прийти в себя и немного отдохнуть. Дальше он будет продолжать службу, так как контракт еще не закончился.

Минобороны РФ в пятницу сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 пленных ВСУ. Сначала бойцов доставили в Белоруссию, где с ними работала омбудсмен Яна Лантратова. Бывшим пленным оказали психологическую и медицинскую помощь. Затем военные прилетели в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации. Гуманитарное посредничество при обмене оказали ОАЭ.

До этого Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

Общество
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