Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС России приземлился в Подмосковье

Самолет, вернувший российских военнослужащих из украинского плена, приземлился в аэропорту Подмосковья, сообщает корреспондент РИА Новости. Гуманитарное посредничество, как сказано в публикации, взяли на себя Объединенные Арабские Эмираты.

Изначально российских военнослужащих доставили в Белоруссию, где с ними работала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и где они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. Как ожидается, в России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Ранее Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185». Также Лантратова сообщила, что достигла договоренностей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских лиц для их возвращения на родину. Они провели первую встречу после вступления Лантратовой в должность.

До этого сообщалось, что встреча омбудсменов прошла на белорусско-украинской границе, стороны договорились развивать сотрудничество в сфере помощи людям. Также будет продолжена практика доставки писем и посылок от родственников военнопленным.