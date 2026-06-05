Россия и Украина провели новый обмен пленными Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185»

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185», передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.

5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, — сказано в сообщении.

Возвращенные в результате обмена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

До этого Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, в противном случае эффекта не принесут десятки новых контактов.