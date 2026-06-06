Удар ВСУ по Азовскому морю связали с пренебрежением к международному праву Марочко: ударом по судам в Азовском море Киев показал презрение к праву

Атака на грузовые суда с гражданами Азербайджана в Азовском море свидетельствует о пренебрежительном отношении Киева к международному праву, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По словам аналитика, Киев стремится обострить ситуацию. Марочко также выразил соболезнования семьям моряков, погибших в результате атаки ВСУ.

Киев всячески старается эскалировать ситуацию. Атакой по суднам он показывает свое наплевательское отношение к международному праву <...>. Подобного рода террористические акты направлены на то, чтобы как можно дольше продолжать боевые действия и вмешивать в них заинтересантов, — сказал он.

Ранее стало известно, что пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна суда были атакованы дронами в ночь на 5 июня.

Позже выяснилось, что состояние моряков, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на судно в Азовском море, остается стабильным. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении в Ейской городской больнице.