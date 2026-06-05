Стало известно о состоянии пострадавших в Азовском море Пострадавшие в Азовском море находятся в стабильном состоянии

Состояние моряков, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на судно в Азовском море, остается стабильным, сообщили РИА Новости в Ейской городской больнице. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении.

Всего в отделение поступило три человека: Эмин Салех-оглы Валехов, Яшар Самир-оглы Ибадзаде и Намик Вугар-оглы Джафарли. Их состояние оценивается как стабильное. Они в сознании, — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна суда были атакованы дронами в ночь на 5 июня.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что корабли не принадлежат Азербайджану. По информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять граждан республики, еще трое получили ранения.

Также представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что суда были атакованы украинскими беспилотниками. По словам дипломата, российская сторона окажет необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего.