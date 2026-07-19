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19 июля 2026 в 21:06

«Преимуществ не дает»: в ОП предложили модернизировать один автознак

Член ОП Холодов предложил модернизировать российский автознак «Врач»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Существующий автомобильный знак «Врач» не дает водителям-медикам никаких преимуществ и практически не используется, заявил в интервью ИС «Вести» заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов. По мнению эксперта, знак требует серьезной доработки.

Имеет смысл переосмыслить в первую очередь тот знак, который у нас сейчас есть. <…> У нас получается, врач может повесить этот знак, но это никаких преимуществ не даст каких-то дополнительных, ни, может быть, возможностей — вообще ничего не дает, — отметил он.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сообщил, что с 1 сентября вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей скорой помощи. Документ расширяет круг компетенций специалистов и закрепляет уже сложившийся на практике порядок работы службы.

Кроме того, стало известно, что в правительстве России рассматривается возможность включения в программы автошкол ряда регионов курсов по управлению праворульным транспортом. К 2027 году Минпросвещения, МВД и Минпромторг должны подготовить доклад о целесообразности нововведений. Речь идет о регионах, где доля таких автомобилей превышает 20–30%.

Общество
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