Врачам скорой помощи введут новый стандарт работы

С 1 сентября в России вступит в силу новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи, сообщил РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, документ закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций специалистов и отражает порядок работы службы скорой помощи, который уже сложился на практике.

С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача, — сказал Власов.

Эксперт отметил, что в условиях чрезвычайных ситуаций врач скорой помощи должен не только оказать экстренную помощь, но и самостоятельно принять сложное клиническое решение. Специалисту необходимо также действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня, — заявил Власов.

Ранее эндокринолог Григорий Долгушин заявил, что для врачей в России необходимо ввести жесткий лимит на бумажную работу — не больше одного-двух часов в день. По его словам, можно использовать модель, где всеми бумагами занимается помощник медика.