ПВО за сутки сбила более тысячи украинских дронов в зоне СВО

ПВО за сутки сбила более тысячи украинских дронов в зоне СВО Минобороны РФ: за сутки средства ПВО сбили 1158 БПЛА и шесть авиабомб

Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 1158 БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, поражено шесть управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала СВО уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 195 419 БПЛА, 669 зенитных ракетных комплексов. Также ликвидированы 30 400 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.