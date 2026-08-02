Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте Число погибших африканских мигрантов в испанскую Сеуту выросло до 90 человек

Число африканских мигрантов, погибших при попытке попасть в испанский анклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек, сообщила Cadena SER со ссылкой на источники. Испанские правоохранители обнаружили 74 тела, еще 16 нашли марокканские власти

Власти подняли до 90 число жертв из-за миграционного кризиса в Сеуте, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что испанские власти развернули на морском участке границы анклава Сеута специальное заграждение, чтобы предотвратить новые волны нелегальной миграции из Марокко. Конструкцию разместили у пограничного волнореза Тарахаль.