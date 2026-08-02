Ресторан Balzi Rossi удалил «неуместный» пост после взрыва Ресторан Balzi Rossi удалил пост со словами, что все в порядке

В Balzi Rossi извинились за пост, в котором говорилось, что с рестораном «все в порядке». Публикация появилась в аккаунте заведения в соцсетях вскоре после взрыва на Кудринской площади в Москве. Руководство также пообещало оказать помощь погибшим и выразило соболезнования их родственникам.

Сегодня мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения. Мы приняли необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась, — сказано в сообщении.

Ранее аккаунте кафе Balzi Rossi в социальных сетях появилось первое сообщение после прогремевшего взрыва. В нем владельцы заведения поблагодарили подписчиков за поддержку и заверили, что с заведением все в порядке.

При взрыве в московском ресторане Balzi Rossi погибли пять человек: двое пострадавших скончались в больнице. Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни. Сразу после взрыва сообщалось о трех погибших.