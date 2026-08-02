Отец Маска раскрыл, почему Запад скрывает от своих жителей успехи России Эррол Маск: западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России

Западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России, заявил в интервью РИА Новости предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска. По его словам, они боятся, что те поймут, насколько хорошо живется в РФ.

Западный мир не хочет знать об успехах России. Запад боится, что его граждане поймут, что Россия — это то место, где люди хорошо живут, — сказал Маск.

До этого Эррол Маск на полях ПМЭФ назвал Украину «машиной для отмывания денег», которую используют отрицательные элементы из Соединенных Штатов. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны всячески противятся завершению боевых действий на Украине, поскольку капитуляция Киева обнулит все выданные ей кредиты и облигации. По его словам, западные кредиторы не могут позволить Украине прекратить конфликт, так как это приведет к списанию сотен миллиардов долларов. Блокада черноморских портов создает проблемы для украинского экспорта и поступлений иностранной валюты, что снижает способность Киева обслуживать внешний долг.