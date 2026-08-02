Следователи усомнились в адекватности напавшего на работницу МФЦ москвича Напавшего на сотрудницу МФЦ москвича отправили на психиатрическую экспертизу

Мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу московского МФЦ, отправили в специализированное медучреждение для проведения судебно-психиатрической экспертизы, передает РИА Новости. Инцидент произошел в июне текущего года на улице Борисовские пруды. В результате нападения злоумышленника женщина-оператор получила ранения и была экстренно госпитализирована.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Нападавшего оперативно задержали, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации источников в правоохранительных органах, проверочные мероприятия и обследования проходят в Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Суд в Москве продлил арест обвиняемому.

Обвиняемый <...> убыл в медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, — говорится в документах.

Ранее пресс-служба МВД по Пензенской области сообщила, что в Пензе завершили расследование дела о нападении пассажира на водителя такси. По версии следствия, пьяный мужчина 1965 года рождения во время поездки оскорблял таксиста, а после требования выйти из машины схватил его за шею и начал душить.