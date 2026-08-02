СК взял на контроль дело о нападениях банды подростков на Урале

СК взял на контроль дело о нападениях банды подростков на Урале СК РФ: уголовное дело завели после избиения подростками мужчин в Екатеринбурге

В Свердловской области возбудили уголовное дело после избиения группой несовершеннолетних двух мужчин, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в МАКСе. Информация о нападениях распространилась в Сети. Преступление квалифицировали как хулиганство с применением насилия.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области представить доклад о текущем состоянии расследования и установленных обстоятельствах. Выполнение поручения и результаты расследования Бастрыкин взял на личный контроль.

Ранее в СК возбудили уголовное дело по факту сообщения об избиении ученого. Доклад о ходе расследования должен быть представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину. Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет и написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.

До этого сообщалось, что подростки толпой избили школьника в центре Волгограда. Во дворе дома на 15-летнего юношу напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и «членами группировки Косого». У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.