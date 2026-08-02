Президент Армении принял отставку Пашиняна и его правительства

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего состава правительства страны, передает пресс-служба главы государства. Со слагающим полномочия кабинетом министров республика переходит к процедуре формирования нового руководства.

Основываясь на статье 130 конституции: принять отставку правительства, — отмечено в тексте указа.

Ранее член политсовета оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян обвинил Пашиняна в том, что он своими заявлениями обостряет отношения с Россией. Премьер Армении заявил, что Ереван готов дойти до суда по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении у «дочки» РЖД.

Перед этим Пашинян заявил, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.