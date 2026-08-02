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02 августа 2026 в 11:10

Пашинян назвал сроки внесения кандидатуры нового премьера Армении

Кандидатуру Пашиняна на пост премьера представят Хачатуряну в течение дня

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
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Правящая партия «Гражданский договор» в течение дня передаст на утверждение президенту Армении Ваагну Хачатуряну кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Глава правительства в Telegram-канале сослался на 149-ю статью Конституции, которая обязывает президента назначить премьером кандидата от парламентского большинства после начала работы нового созыва.

В течение дня правящая сила представит президенту кандидатуру премьер-министра, после чего последует назначение, — написал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Хачатурян подписал указ об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего состава правительства страны. Со слагающим полномочия кабинетом министров республика переходит к процедуре формирования нового руководства.

Перед этим Пашинян заявил, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
Ваагн Хачатурян
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