В Госдуме придумали, как повысить пенсии и зарплаты бюджетников Слуцкий призвал направить часть сверхприбыли банков на рост пенсий и зарплат

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе Минфина Антону Силуанову направить часть сверхприбыли банков на повышение зарплат бюджетникам и пенсий. По его словам, которые приводит ТАСС, чистая прибыль банков за 2025 год составила 3,5 трлн рублей, хотя финансовый сектор зарабатывает эти средства в том числе благодаря госгарантиям и участию в госпрограммах.

ЛДПР предлагает предусмотреть механизм направления части сверхприбыли банковского сектора на финансирование социальных программ, включая установление целевого отчисления от чистой прибыли банков, превышающей установленный порог рентабельности, — отметил Слуцкий.

По его мнению, средства нужно направлять сразу в федеральный бюджет на социальные программы, повышение оплаты труда и страховых пенсий. Глава партии уверен, что это снизит бедность и социальную напряженность без увеличения налоговой нагрузки на граждан, укрепив доверие к государственным институтам.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации.