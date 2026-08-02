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02 августа 2026 в 10:43

В Госдуме придумали, как повысить пенсии и зарплаты бюджетников

Слуцкий призвал направить часть сверхприбыли банков на рост пенсий и зарплат

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе Минфина Антону Силуанову направить часть сверхприбыли банков на повышение зарплат бюджетникам и пенсий. По его словам, которые приводит ТАСС, чистая прибыль банков за 2025 год составила 3,5 трлн рублей, хотя финансовый сектор зарабатывает эти средства в том числе благодаря госгарантиям и участию в госпрограммах.

ЛДПР предлагает предусмотреть механизм направления части сверхприбыли банковского сектора на финансирование социальных программ, включая установление целевого отчисления от чистой прибыли банков, превышающей установленный порог рентабельности, — отметил Слуцкий.

По его мнению, средства нужно направлять сразу в федеральный бюджет на социальные программы, повышение оплаты труда и страховых пенсий. Глава партии уверен, что это снизит бедность и социальную напряженность без увеличения налоговой нагрузки на граждан, укрепив доверие к государственным институтам.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации.

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Леонид Слуцкий
банки
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пенсии
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